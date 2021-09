Il Penne vince il derby in Coppa e si rinforza: arriva Fulvi

Finisce 3 a 2 per i biancorossi la sfida di Coppa Italia contro la Delfino Curi Pescara. Altro colpo per i vestini, ieri già in campo l'esterno aquilano ex Villa e Capistrello

Un nuovo acquisto per il Penne 1920 in vista dell'inizio del prossimo campionato di Eccellenza. La società vestina ha raggiunto l'accordo per l'ingaggio dell'esterno d'attacco, classe 1998, Samuele Fulvi. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Brescia, Catania e Pescara, l'attaccante aquilano ha militato in serie D tra le file di San Nicolò, San Severo ed Avezzano prima di vestire, in Eccellenza, le maglie di Virtus Cupello e Angizia Luco. La passata stagione aveva iniziato il torneo con il Villa 2015, dopo la ripartenza si era invece accasato a Capistrello dove ha totalizzato nove presenze nell'ultimo mini-torneo. Ieri l'ultimo arrivato è partito dalla panchina nella partita di Coppa Italia contro il Delfino Curi Pescara.

Vittoria per i biancorossi alla prima gara ufficiale della stagione: 3 a 2. Decidono la doppietta di Serti (42' p.t. e 30' s.t. su rigore) e Leone (39' s.t. su rigore). Per i pescaresi a segno Petrarulo (1' s.t.) e Massa (46' s.t. su rigore). Curiosità: nel finale espulso il portiere vestino D'Intino, tra i pali va il bomber Cacciatore, che però non riesce a intercettare il penalty degli ospiti.

Domenica prossima il ritorno al campo San Marco di Pescara per decidere la qualificazione.