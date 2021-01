Pallamano, presentata in Provincia la squadra della Hc Pescara Handball [FOTO]

Sono intervenuti il presidente dell'ente Antonio Zaffiri, l'educatore Dino Nebuloso, il tutor dell’allenatore dell’Under15-Under 17 Lorenzo D’Incecco, il ds Andrea Ballone e il capitano della prima squadra in serie B Alessandro Gorilla

È stata presentata in Provincia la squadra di pallamano della Hc Pescara Handball. Sono intervenuti il presidente dell'ente Antonio Zaffiri, l'educatore Dino Nebuloso, il tutor dell’allenatore dell’Under15-Under 17 Lorenzo D’Incecco, il ds Andrea Ballone e il capitano della prima squadra in serie B Alessandro Gorilla.

Hanno inoltre partecipato il capitano della Under15-Under17 Antonio D’Incecco e l’allenatore Federico Di Gregorio, nonché una rappresentanza delle due squadre. Soddisfatto il presidente del club, Giuseppe Fierro, che ha dichiarato:

“L’anno 2020-2021 coinciderà con un progetto di inclusione teso ad avvicinare al nostro sport i ragazzi che vivono nei quartieri più critici di Pescara, coloro che, specie per la crisi economica che stiamo vivendo a causa della pandemia, mai potrebbero praticare uno sport. Ed è il principio di inclusione e di aggregazione che contraddistingue e caratterizza il sodalizio della Hc Pescara Handball”.

“Abbiamo un buon gruppo unito e compatto – ha aggiunto il capitano D’Incecco – è il nostro obiettivo è vincere il campionato per poi approdare alle finali nazionali e, anche in quel caso, vincere come accaduto due anni fa, qualificandoci vicecampioni”. A fine presentazione, Zaffiri ha donato al presidente Fierro una targa ricordo, ricevendo dalla Hc Pescara Handball la divisa ufficiale nominativa della squadra.