Pallamano, la Ogan celebra la promozione al "Pescara City Summer"

Domani sera (domenica 27 giugno), a partire dalle ore 19, la Ogan Pescara sarà protagonista sul palco del “Pescara City Summer”, il format di eventi e appuntamenti promosso dal Comune di Pescara in Largo Mediterraneo, in prossimità della Nave di Cascella. Alla presenza delle istituzioni cittadine, la dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti dell’organico biancazzurro avranno la possibilità di celebrare in uno scenario d’eccezione la promozione in Serie A2 maschile conquistata il 6 giugno scorso, trionfando nei play-off promozione e chiudendo da imbattuta la stagione 2020/21.

Ad accogliere la squadra sarà l’assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli, tifosa anche durante tutto l’arco della stagione sugli spalti del Pala Giovanni Paolo II e che, alla vigilia dell’appuntamento del “Pescara City Summer”, ha voluto rivolgere un primo pensiero alla famiglia Ogan Pescara:

“Lo sport pescarese e abruzzese continua a registrare successi straordinari che rappresentano uno sprone per l'amministrazione comunale nel continuare a sostenere con forza l'impegno dei nostri atleti. Anche noi siamo al lavoro per garantire, già alla ripresa dei campionati, impianti sportivi efficienti, funzionali e all'altezza delle aspettative”.

Tutte le indicazioni per la partecipazione all'evento, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, sono consultabili sulla pagina Facebook www.facebook.com/pescaracitysummer.