Nuoto, la Fin Abruzzo al lavoro per poter ripartire da metà gennaio: "Faremo di tutto"

Settore nuoto ancora nell'incertezza, ma la Fin Abruzzo è al lavoro per poter ripartire da metà gennaio. Il presidente Carpente si è espresso su una possibile ripresa delle attività sportive, così come aveva anche auspicato il ministro dello sport Spadafora durante la premiazione del Pinguino 2020 tenutasi via Zoom la scorsa settimana:

"Noi - ha detto - speriamo fortemente di poter riprendere in maniera graduale le attività da dopo il 15 gennaio, quando dovrebbe esserci un nuovo Dpcm, e ripartire con le gare che sono state calendarizzate già dallo scorso autunno. Il problema è però legato al fatto che molti impianti, anzi la maggior parte, sono chiusi, per cui l'augurio è quello di poter ricominciare".

Inoltre il presidente della Fin Abruzzo precisa che "noi tutti vogliamo ripartire e faremo di tutto perché ciò avvenga. In questi giorni si stanno tenendo i campionati nazionali di nuoto a Riccione con un numero ridotto di atleti, e la speranza è che pian piano si possa arrivare a numeri maggiori. Quello che la norma prevede faremo anche con le gare regionali, i cui tempi poi varranno per i nazionali. In primavera, poi, speriamo di avere date e luoghi certi per le manifestazioni di qualifica".