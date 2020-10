Anche Nazzareno Di Matteo alla video conferenza sullo sport organizzata da Conte

Nazzareno Di Matteo, direttore generale dell’impianto sportivo Le Naiadi di Pescara e coordinatore del Gruppo Regionale Impianti Sportivi d’Abruzzo, ha preso parte alla video conferenza organizzata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e rivolta agli operatori dello sport. Diversi gli argomenti portati all’attenzione dei vertici dell’esecutivo nazionale:

proroga e ampliamento della riduzione degli affitti

annullamento utenze e previsione di moratorie fino a fine emergenza

fondo di sostegno a causa della riduzione degli incassi

estensione dell’eco bonus 110% su tutta la struttura

“È stata un’importante occasione di confronto da cui è emersa un’apertura e una condivisione di intenti”, spiega Di Matteo. “Abbiamo riportato i dati e i fatti di una condizione che, allo stato attuale, non lascia speranza sul futuro degli impianti sportivi e sul lavoro di dipendenti e collaboratori. A stretto giro è necessaria la proroga per gli incentivi a chi opera nel settore e al contempo sarebbe determinante l’annullamento dei tributi che gravano sui gestori”.

Di Matteo, poi, conclude: "Senza aiuti agli impianti sportivi oggi, non ci sarà lavoro domani e questo passa anche attraverso il completamento della riforma dell’intero settore che stiamo aspettando da troppo tempo. Lo sport è rigore, disciplina e benessere: determina benefici tangibili e spesso risolutivi per molte patologie ed è proprio in questo senso che deve finalmente essere considerato sinonimo di salute e prevenzione e non semplice svago".