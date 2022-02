Modena-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per il fischio d'inizio, alle 21, dell'atteso match fra Modena e Pescara in programma allo stadio Braglia di Modena.

PRIMO TEMPO

Parte l'incontro, Modena che tenta di prendere in mano il gioco ma il Pescara è attento in difesa. Al 5' Pontisso calcia fuori da buona posizione. Un minuto dopo è Rauti che si gira e cerca la porta ma la conclusione è debole e fuori misura. Al 7' tiro a giro di Clemenza, nessun problema per il portiere del Modena Gagno. All'8' pericolosi i padroni di casa con Giovannini pronto a battere Sorrentino, ci mette il piede Drudi e palla in angolo. Partita vivace e dai ritmi molto alti.All'11 nuova occasione per Rauti in contropiede, ma il biancazzurro non concretizza. Al 21' botta dal limite dell'area di Clemenza, palla tesa ma che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 32' conclusione rasoterra di Tremolada, nessun pericolo per il Pescara.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Giovannini; Ogunseye.

A disposizione: Narciso, Ponsi, Renzetti, Magnino, Mosti, Oukhadda, Minesso, Longo, Duca, Di Paola, Baroni. Allenatore Tesser.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; De Risio, Pompetti; Clemenza, Pontisso, Rauti; Cernigoi.

A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Illanes, D’Ursi, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Ierardi, Ferrari. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Collu di Cagliari.