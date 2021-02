Il toccolano Luca Iovoli è il campione italiano Elite 81 kg dilettanti di pugilato, premiato in Comune a Pescara

Luca Iovoli è il nuovo campione italiano Youth di pugilato nella categoria Elite 81 kg dilettanti.

L'atleta ventenne di Tocco da Casauria ha vinto sul ring del pala Del Mauro di Avellino contro ogni pronostico domenica scorsa, 1 febbraio.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha deciso di premiare Iovoli, atleta della società pescarese Boxing Team Simone Di Marco.

Il primo cittadino, nella sala consiliare del Comune, ha ricevuto un riconoscimento pubblico per il titolo conquistato ma anche per la sua abnegazione all’attività pugilistica, portata avanti giorno per giorno con grandi sacrifici facendo il pendolare, per lo studio e per lo sport, dal suo paese d’origine Tocco da Casauria.

Alla cerimonia sono stati presenti l’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli, il presidente del Coni regionale, Enzo Imbastaro, l’allenatore Simone Di Marco. Sono intervenuti anche i consiglieri regionali Vincenzo D’Incecco e Guerino Testa, oltre al presidente della Commissione comunale Sport, Adamo Scurti. Un titolo davvero importante quello ottenuto da Luca Iovoli, che nella circostanza ha orgogliosamente portato al collo la medaglia appena conquistata; un trionfo sognato e sudato in palestra ogni giorno, con una perseveranza appassionata e mai stanca.

«Penso che la chiave di questa preparazione sia stata la fiducia reciproca tra noi», commenta Simone Di Marco, «io so di preparare un atleta con la A maiuscola, la cui serietà è un’eccellenza, la cui perseveranza è da manuale. La sua fisicità sta maturando insieme alla sua qualità pugilistica, strutturando un carattere agonistico che è venuto fuori nei quattro match degli assoluti, in un crescendo di strategie tecnico-tattiche che ci hanno regalato questo trionfo incredibile».