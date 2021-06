Italia - Austria al Pescara City Summer: aumentata la capienza dello stadio del mare

Anche questa sera 26 giugno sarà trasmesso sul maxi schermo dello stadio del mare nel Pescara City Summer, il match degli Azzurri impegnati nei campionati europei di calcio. Appuntamento dunque alle 21 per Italia - Austria, e come fanno sapere gli organizzatori in accordo con le forze dell'ordine si è deciso di aumentare la capienza e i posti a disposizione che passano da 400 a 1000.

Si tratta di 400 posti a sedere nell'area pavimentata davanti al maxischermo con prenotazioni obbligatoria entro le 20,30, e di 600 posti nell'area di sabbia vicina alla nave di Cascella. L'ingresso è gratuito, con obbligo di mascherina.

Per info e prenotazionI. 3339509588