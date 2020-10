Iolanda Ferritti vince la Pescara Half Marathon 2020: "Un'emozione grandissima"

Iolanda Ferritti ha vinto la Pescara Half Marathon 2020. L'atleta isernina in forza alla Caivano Runners, si è imposta fra le donne. Ricordiamo che la mezza maratona è pari a 21 km e si è tenuta ieri nel capoluogo adriatico nell'ambito della 20a edizione della Maratona D'Annunziana:

"Un'emozione grandissima tornare a gareggiare dopo 8 mesi - ha scritto la Ferritti sui social - Il desiderio e l'adrenalina di correre, la gioia nel ritrovare tanti amici, con la stessa luce negli occhi. Al di là di ogni tempo, di ogni piazzamento, oggi è stata una piccola vittoria per tutti noi che abbiamo corso, e ancora di più per chi ci ha messo tanta passione e tanta attenzione affinché si rispettassero tutte le misure di sicurezza". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittoria nella maratona (42 km), a cui hanno partecipato poco meno di mille persone, è andata a Nino Di Francesco della Runners Pescara. Tutti gli atleti al via erano minuti di mascherina con partenze scaglionate di 50 podisti per volta per il rispetto del distanziamento. Presenti sul palco, alla cerimonia di premiazione, anche il sindaco Carlo Masci e l'assessore al turismo Alfredo Cremonese.