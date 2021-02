Anche nel 2021 il giro d’Italia farà tappa in Abruzzo con tre partenze e un arrivo

Tuttavia va detto subito che per la prossima edizione la provincia di Pescara non verrà minimamente toccata dalla carovana rosa. Nella settima tappa, fissata per 14 maggio, ci sarà la Notaresco-Termoli. Il giorno successivo si ripartirà da Foggia