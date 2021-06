Pescara Basket, ecco il turno infrasettimanale: per la quarta giornata di fase ad orologio c'è l’Unibasket Lanciano

La Pescara Basket è pronta al turno infrasettimanale: per la quarta giornata di fase ad orologio c'è l’Unibasket Lanciano, questa sera al palazzetto dello sport di piazza Allegrino a Lanciano. Palla a due, alle ore 21, agli ordini dei signori Di Santo di Chieti e Marianetti di San Giovanni Teatino. Ecco cosa dichiara coach Vanoncini per presentare la sfida ai frentani:

“Lanciano è una squadra in grande crescita e già nella gara di andata facemmo decisamente fatica a battere a casa loro. È un campo molto difficile e per noi sarà l’ennesima prova di maturità e l’ennesima prova di crescita che dobbiamo affrontare in questo finale di stagione”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Pescara Basket e su Rete 8 Sport, a partire dalle ore 20.55 circa. Nelle due gare di campionato c'è stato il doppio successo per i biancazzurri, che hanno dovuto però sudare le proverbiali sette camicie nella gara d’andata, vinta solamente dopo un tempo supplementare con il punteggio di 72-75, mentre nel ritorno Capitanelli e compagni si sono imposi per 82-55 con l’Unibasket che era scesa in campo con diverse defezioni importanti.