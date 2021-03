Un contributo di 600mila euro per favorire la ripresa del settore dello sport

In attuazione dell’accordo sottoscritto il 16 luglio 2020 tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’allora ministro per il sud Peppe Provenzano, la giunta regionale ha approvato il provvedimento concernente le iniziative da adottare per favorire la ripresa del settore dello sport, attraverso il finanziamento di specifici interventi di supporto nell’ambito delle risorse destinate dal Fondo Sviluppo e Coesione.

A copertura degli interventi, la giunta ha previsto un contributo di 600mila euro quale quota parte delle risorse risultati dalla riprogrammazione. Nel provvedimento si dà atto che l’intervento rientra nel novero degli “Altri Interventi di sviluppo locale su aree di crisi” di cui alla proposta di riprogrammazione Fsc e che pertanto rientra nella programmazione dei fondi Fsc.