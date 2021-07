Il Club Acquatico di pallanuoto vince gara 2 e accede allo spareggio per i play off della Serie B

Il Club Acquatico di pallanuoto batte Bologna in gara 2 per i playoff di Serie B e conquista l'accesso a gara 3, lo spareggio decisivo per decidere chi otterrà la promozione in A2. Finisce 9.-8 la ssfida contro il President nella piscina "Esa life stadio del nuoto" di Chieti.

Partita ricca di emozioni con i primi due tempi che terminano 2-3 e 1-0 ma nel terzo periodo la situazione cambia, e il Club Aquatico prova ad accelerare, il President resta attaccato per quel che può, ma i ragazzi di Bocchia riescono ad arrivare al +3 sul punteggio di 7-4 con uno scatto in avanti che sembra sorprendere gli ospiti che tentano di rimettersi in corsa con un time out senza però riuscirci.

Nel quarto tempo si inizia con una doppia superiorità numerica del President, non sfruttata; e subito dopo arriva l'8-4 dei pescaresi in una fase di nervosismo palpabile. A 3'58" il margine si riduce ancora: 8-7. A 3', c'è il pareggio: 8-8. Ma a due minuti dal termine il Club Acquatico torna avanti con la rete di Di Fonzo: 9-8 che sarà anche il risultato finale.

Appuntamento sabato 17 luglio alle 15,30 a Bologna per il match decisivo.

Club Aquatico Pescara: Morretti, Colasante, Sarnicola, Di Nardo 2, De Ioris 3, Delle Monache, Magnante, Provenzano 1, Iervese, Di Fonzo 2, Ruscitti 1, Prosperi, Giammarco. All. Bocchia

President Bologna: Pellegrino, Campolongo, Califano, Orsoni, Moscardino, Mengoli, Marciano 2, Belfiori 1, De Simon, Kadar 3, Schettino 1, Parisi 1, Di Vittorio. All. Risso

Parziali: 2-3, 1-0, 4-1, 2-4