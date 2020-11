Rinnovate ambizioni nel ciclocross per l’Ak Cycling Team di Montesilvano. Dopo un 2019/2020 segnato in positivo dai trionfi nell’Adriatico Cross Tour e dai tre titoli regionali Fci Abruzzo, la squadra si prepara a ben figurare in questa nuova parentesi autunnale e invernale, emergenza Covid permettendo.

Il mese di ottobre ha dato lo slancio all’avvio del ciclocross con Achille Di Lorenzo, Rocco Valloscuro, Adriano Nepa e Attilio Pavone che si stanno dando un gran da fare in queste prime gare della stagione autunnale e invernale (Adriatico Cross Tour, Giro d’Italia Ciclocross, Master Ciclocross Uisp Marche e Cross Cup Csi Marche).

Anche i componenti del comparto strada (Fabio Mantovani, Edoardo D’Ambrosio, Claudio Rapacchiani) e mountain bike (Vincenzo Cameli, Massimo Malvestuto oltre ai già citati Nepa, Pavone e Valloscuro) hanno fatto del loro meglio in questo anno partito a scoppio ritardato.

A seguire nuovamente la parte tecnico-sportiva della squadra Achille Di Lorenzo che in seno all’AK Cycling Team è atleta nonchè vice-presidente dopo i bei trascorsi nella categoria dilettanti con la casacca dell’Aran Cucine di Umberto Di Giuseppe (squadra che ha lanciato al debutto il grande protagonista del Giro d’Italia 2020 Jai Hindley).