Ciclismo amatoriale: Fuorisella Bike, obiettivo ripartenza con la Granfondo degli Squali-Trek

Comincerà domenica 16 maggio la stagione del Fuorisella Bike con la partecipazione alla Granfondo degli Squali-Trek. La squadra ciclistica amatoriale conta quest’anno 23 tesserati e punta a una ripartenza nel segno della spensieratezza e della pura passione per le due ruote. Dice il presidente Ermanno Di Giosia:

“Mi preme ringraziare chi è al nostro fianco per la settima stagione di fila insieme agli sponsor Rosini Bike, Punto G, Edelweiss birreria, Comait, Nc Technology, Itec Calor, Ceteas, Conad (Alba Adriatica), Italia Box, Industrie Plastiche Riunite, Frigomeccanica, Maicrotech e Gf torneria automatica di precisione che ci accompagneranno in una stagione che, speriamo, possa essere la strada giusta per tornare alla normalità e a praticare sport nella maniera più serena”.