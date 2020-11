Cesare Mancini (Pescara Pallanuoto) vince il concorso “Tutela Talento Atletico 2020”

Cesare Mancini della Pescara Pallanuoto ha vinto il concorso “Tutela Talento Atletico 2020”. Il giocatore biancazzurro, 16 anni, è stato premiato alla manifestazione organizzata dal Coni e dalla Regione per valorizzare i migliori prospetti sportivi presenti nel panorama abruzzese. La consegna del riconoscimento è prevista nei prossimi giorni, ma a distanza, nel rispetto delle misure utili a contrastare la proliferazione del coronavirus. Sarà presente l’assessore regionale allo sport Guido Liris.

Cesare Mancini, nonostante la giovane età, è ormai un punto fermo della sua squadra. Arrivato nella stagione 2014/15, ha avuto allenatori di primo livello come Arnaldo Castelli (attuale direttore sportivo della Pescara Pallanuota), Lorenzo Cacciagrano, Paolo Malara, con cui ha esordito in A2 a 15 anni, e Franco Di Fulvio. Ha inoltre vinto il bronzo europeo in Bulgaria nell’estate 2019 con la rappresentativa di categoria della nazionale italiana.