A Pescara settembre inizierà all'insegna dei campionati italiani under 19 di regata

Settembre parte all'insegna dello sport e dei campionati italiani di regata under 19 a Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Martelli, annunciando la competizione che si terrà dal 2 al 6 settembre nel mare antistante lo stabilimento l'Ammiraglia lungo la riviera nord.

Arriveranno in città oltre 50 equipaggi di giovani atleti, un'occasione per la città di Pescara e per tutto l'Abruzzo di farsi conoscere dal punto di vista turistico e sportivo. L'evento è organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica "Svagamente" di Mauro Di Feliciantonio. L'assessore ha aggiunto:

Le gare si disputeranno a bordo di imbarcazioni multiscafo veloci e spettacolari, peraltro a una distanza dalla riva e in orari che ne permetteranno la facile visibilità dalla spiaggia, in modo da catturare e appassionare anche il grande pubblico che, in una città di mare, continuerà sino a fine settembre a vivere il nostro litorale. Fra l’altro l’evento avrà anche l’attenzione dei vertici nazionali della Fiv che stanno individuando gli atleti migliori per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi giovanili e ai mondiali e ricordiamo che nel 2019 l’equipaggio pescarese Grilli-Bellot ha vinto nella classe Hobie Dragoon svoltosi a Bari. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore auspica che gli operatori e imprenditori dell'accoglienza sappiano cogliere l'occasione con gli atleti, accompagnatori, allenatori, tecnici e parenti che saranno in città per diversi giorni,