Viterbese - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Allo Stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo, alle 14:30, oggi pomeriggio il Pescara affronta la Viterbese in diretta tv su Sky Sport e su Eleven Sports per la 5a giornata di ritorno. Tanti assenti per Auteri: Di Gennaro, Chiarella, Bocic, De Marchi, Drudi, Cancellotti, De Risio e Frascatore. Tornano Illanes e Pompetti dopo la squalifica. Rizzo da ieri sera è ufficialmente un giocatore del Messina. In panchina il nuovo acquisto Ierardi.

La vigilia di Auteri: "Può essere la partita della svolta".

Mercato: in attesa delle cessioni di Galano, Bocic e De Marchi, la società sta chiudendo per un esterno d'attacco: Emmanuel Gyabuaa, 20 anni, centrocampista di proprietà dell’Atalanta, ora in prestito al Perugia.

Probabili formazioni

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; Rauti, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Ierardi, Nzita, Diambo, Blanuta, Delle Monache, Clemenza. Allenatore: Auteri.

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Iuliano, Calcagni, Simonelli, Bianchimano, Volpicelli. A disposizione: Bisogno, Marenco, Polito, Ricci, Alberico, Aromatario, D’Uffizi, Maffei, Megelaitis, Natale, Murilo, Polidori. Allenatore: Punzi.

Arbitro: Maggio di Lodi.