Pescara, così non va: con il Trapani arriva una sconfitta. Dopo i tre pareggi conseguiti nelle ultime tre giornate, stasera è andata anche peggio, con i biancazzurri rimasti a bocca asciutta. La squadra di Sottil, infatti, viene battuta di misura al Provinciale: fatale al 13' il goal di Luperini, che porta in vantaggio i siciliani sugli sviluppi di un cross di Colpani. I biancazzurri ci provano fino all'ultimo, ma non riescono ad agguantare l'1-1. E ora le cose si mettono male.

Trapani-Pescara: la cronaca

All'11' gli ospiti sfiorano la rete con Bocic che, su cross di Maniero, sta quasi per superare Carnesecchi, ma quest'ultimo salva. Sono tuttavia i padroni di casa a segnare, due minuti dopo, con Luperini. Al 24' il Trapani può raddoppiare con un bell'assist dell'ex Pettinari per Dalmonte, ma il tentativo dell'attaccante si infrange addosso a Fiorillo.

Al 35' il Pescara ci spera dopo un calcio di punizione assegnato da Baroni per un intervento di Pagliarulo su Bocic: alla battuta va Memushaj, ma la palla accarezza l'incrocio dei pali. Da segnalare, nella ripresa, l'occasionissima dei ragazzi di Castori al 59', con Luperini che prova il tiro al volo ma Fiorillo riesce a trovare la deviazione.

All'80' Scognamiglio svetta colpendo di testa, senza però trovare la porta. E al 95', come se non bastasse, il Delfino si ritrova pure in dieci per il rosso diretto a Masciangelo. Trapani-Pescara termina sul risultato di 1-0, e da questo momento per gli abruzzesi è notte fonda.

Trapani-Pescara: il tabellino

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Grillo; Odjer, Luperini, Colpani; Dalmonte, Pettinari. A disp.: Kastrati, Stancampiano, Aloi, David, Canino, Evacuo, Fornasier, Martina, Pirrello, Scaglia, Taugourdeau, Scognamillo, Pettinari. All. Fabrizio Castori

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Crecco; Busellato, Memushaj, Clemenza, Bocic, Maniero. A disp.: Alastra, Farelli, Balzano, Campagnaro, Elizalde, Masciangelo, Bruno, Melegoni, Palmiero, Borrelli, Pavone, Pucciarelli, Drudi. All. Andrea Sottil

Recupero: 3' pt, 6' st

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Assistenti: Sechi di Sassari e Bercigli di Valdarno. Quarto uomo: Santoro di Messina