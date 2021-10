Virtus Entella-Pescara, le ultime e le probabili formazioni

Auteri già in ritiro in Liguria da ieri e senza cinque giocatori: Di Gennaro, Diambo, Rizzo, Drudi e Valdifiori. Rientrano Pompetti e Veroli. Tra gli avversari due ex: Paolucci e Dessena

Domani sera contro gli ex Paolucci e Dessena, il Pescara cerca un successo che manca ormai da tre giornate. Sul campo sintetico della Virtus Entella, Auteri vuole tornare alla vittoria senza snaturarsi e puntando al suo fedele 3-4-3 di partenza. Mancherà il portiere Di Gennaro, squalificato: al suo posto debutta in C il 2002 Sorrentino. Fermato dal giudice anche Diambo, non l’unica defezione a centrocampo: Rizzo dà forfait, al pari di Valdifiori. Obbligata la presenza dal 1’ di Pompetti, che ha recuperato dall’infortunio, accanto a Memushaj. Unico cambio disponibile in panca è il baby Sanogo. In difesa, Drudi non ce la fa e Frascatore parte dalla panchina. Cancellotti braccetto di destra, con Ingrosso al centro e Illanes a sinistra. Zappella-Nzita gli esterni. Il tridente dovrebbe essere fatto con Clemenza e D’Ursi sulle corsie e De Marchi (o Ferrari) al centro.

Una sfida tra due retrocesse dalla B, che vogliono lottare per il vertice ma scontano il problema dei troppi gol subiti, emerso nelle prime sette giornate di campionato. "Non sarà una partita spartiacque", ha precisato Auteri prima di partire per il ritiro in Liguria ieri mattina.

Lunedì 11 ottobre, stadio Comunale di Chiavari, ore 21

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2)

1 Paroni; 5 Bruno, 21 Coppolaro, 26 Silvestre, 27 Cicconi; 7 Dessena, 23 Paolucci, 28 Rada; 10 Schenetti; 9 Magrassi, 32 Lescano. All. Volpe.

PESCARA (3-4-3)

22 Sorrentino; 23 Cancellotti, 28 Ingrosso, 5 Illanes; 13 Zappella, 8 Memushaj, 21 Pompetti, 29 Nzita; 97 Clemenza, 30 De Marchi (9 Ferrari), 7 D'Ursi. All. Auteri.

Arbitro: Gualtieri di Asti.