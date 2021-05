Sebastiani torna a parlare: “Siamo pronti a voltare pagina”

Il presidente chiede scusa a "tutte le persone che amano davvero questi colori, per la situazione che stiamo vivendo, per la delusione e la rabbia"

Il presidente Daniele Sebastiani torna a parlare del futuro del Pescara e annuncia: “Siamo pronti a voltare pagina”. Queste le parole del patron biancazzurro, affidate al sito Internet della società:

“Indietro non si torna ed è inutile trovare giustificazioni per descrivere questo momento infelice per i colori biancazzurri, che ci vede dopo 11 anni tornare in terza serie a fronte di una stagione difficile, travagliata e deludente, ma soprattutto pregna di scelte sbagliate. Il mio primo pensiero va a chi lavora quotidianamente per mantenere acceso il motore della Pescara Calcio, i nostri dipendenti, collaboratori e i tanti istruttori e accompagnatori impegnati giornalmente nei nostri settori giovanili, che non meritano certo di veder svanire anni di lavoro frutto di amore e dedizione”.

Sebastiani menziona anche "i nostri tifosi, certamente arrabbiati, ma che mai ci hanno lasciato da soli nonostante una pandemia in atto o una crescente amarezza sul campo". Poi aggiunge: "A tutti voglio dare la mia rassicurazione per il futuro. Abbiamo una società sana, pronta ad iscriversi al prossimo campionato e in grado di allestire una compagine competitiva per cercare una pronta risalita. Cercheremo di portare avanti i nostri progetti giovanili e le tante iniziative oggi in atto, la creazione e la gestione di nuovi centri, utili soprattutto per alimentare quella fiamma di appartenenza comune a noi tutti".

Infine il presidente chiede scusa a “tutte le persone che amano davvero questi colori, per la situazione che stiamo vivendo, per la delusione e la rabbia, ci tengo a dire che da principale responsabile del nostro amato Delfino nutro il vostro stesso sentimento, ma nonostante questo enorme peso, oggi non posso permettermi di alzare bandiera bianca. Le delusioni spesso aprono gli occhi e da questo oggi si deve ripartire, cercando di rimediare ad errori e chiedendo a voi tutti di stare vicini ai colori biancazzurri”.