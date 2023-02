Rocco Pagano vola ancora... dalla fascia all'altare

Serie C Girone C

Rocco Pagano sposo a Verona: l'idolo senza tempo dell'Adriatico, imprendibile per generazioni intere di difensori in serie A e B (Paolo Maldini compreso), non ha resistito alla marcatura della compagna Monica Zamperini Graziani, da oggi Signora Pagano. La coppia, insieme da tanti anni, si è sposata nella città di origine della neo sposa, nel corso di una cerimonia sobria e ristretta, alla presenza dei soli familiari. La festa del numero 7 del Pescara di Galeone si è così spostata sui social, dove il Rocco Volante e signora sono stati travolti da tanti messaggi di affetto e auguri da parte dei tifosi peacaresi, ma anche dagli ex compagni di squadra, come Gelsi e Ciarlantini. Anche Gianluca Belmonte, della trattoria Bolsena, da anni ritrovo di Pagano e degli campioni del Delfino, ha voluto salutare il sì del famiglia Pagano: "Una bellissima coppia, da parte nostra i più sinceri auguri di tanta felicità".