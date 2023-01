Pescara, ecco come si è chiuso il mercato

Serie C Girone C

L'esterno offensivo mancino Davide Merola, 23 anni a marzo, è l'ultimo affare del Pescara nel mercato di gennaio. Arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli. Il ds Delli Carri non aveva mai mollato il giovane attaccante scuola Inter che nella prima parte di stagione aveva giocato in B a Cosenza, mettendo insieme 12 apparizioni. Merola era un obiettivo del Delfino già dalla scorsa estate, dopo la stagione passata a Foggia con Zeman e l'esplosione a suon di gol. Il Pescara ha insistito e ha atteso che la concorrenza si defilasse (soprattutto il Vicenza, che nei giorni scorsi aveva in pugno il calciatore). Merola arriva, ma nessuno degli attaccanti in rosa parte per fargli spazio. Anche Kolaj, che era candidato a fare i bagagli ieri pomeriggio. Colombo ora ha otto attaccanti, ma Merola è senza dubbio uno dei più talentuosi della batteria.

“Siamo soddisfatti. Volevamo prendere un esterno mancino di qualità. Ci siamo riusciti. Merola è tra i migliori in circolazione. La cessione in prestito di Tupta non è stata sorprendente, il ragazzo ha espresso il desiderio di tornare allo Slovan Liberec in serie A. Lo abbiamo accontentato", le parole del presidente Sebastiani di ritorno da Milano dopo la chiusura della sessione.

Tutte le operazioni di gennaio

Da Cosenza è arrivato anche Paolo Gozzi, terzino sinistro italo nigeriano di proprietà del Genoa, ma cresciuto nella Juventus, che ha lasciato i calabresi ieri pomeriggio. A lui ha fatto posto Saccani, tornato al Sassuolo. Ha rescisso e si è accasato in D al Notaresco il mediano D'Aloia. Resta a Pescara invece Germinario: il 2002 arrivato dal Chisola non ha trovato sistemazione e proverà a ritagliarsi un po' di spazio nella parte finale di stagione. Il riepilogo del mercato di gennaio del Pescara: acquistati Mesik, Catena, Gozzi, Rafia e Merola; ceduti De Marino, Crecco, Tupta, Saccani, D’Aloia.