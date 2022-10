Promozione, girone B: Pianella - Rosetana 1-2

Sconfitta in casa contro la Rosetana (1-2), ma tanto rammarico per il Pianella che, per l’ennesima volta, non meritava di uscire dal campo a mani vuote. E’ questa la sintesi della gara Pianella-Rosetana della settimana giornata di campionato del Girone B di Promozione. Otto punti in classifica per i pescaresi, che adesso stazionano a centro classifica e vedono avvicinarsi le formazioni della zona play-out, ma c'è tanta voglia di risalire e tornare alla vittoria in casa pianellese. “Sconfitta immeritata, l’ennesima… Probabilmente – ammette mister Contini - palesiamo qualche limite che va capito. Una sconfitta che lascia amarezza: nel primo tempo eravamo in vantaggio, poi due calci da fermo loro e due gol che ci hanno tagliato le gambe. Occasioni non sfruttate che mi amareggiano perché la sconfitta non è il risultato più giusto; spero che, con il tempo, il calcio ci restituisca quello che ora stiamo perdendo. Stiamo raccogliendo molto meno di quello che realmente meritiamo”.

Testa bassa dunque e lavorare, è il motto di Contini, visto che martedì 1° novembre è tempo di turno infrasettimanale: c'è il derby a Loreto contro il Lauretum 1952, l’obiettivo è la vittoria per ricaricare tutto l’ambiente. “Una partita difficilissima in quanto li abbiamo già affrontati in Coppa e conosciamo bene il valore degli avversari – precisa mister Contini – , ma non dobbiamo fare calcoli, bensì cercare di fare risultato”.