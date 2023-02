Promozione, girone B: il Pianella vince il derby salvezza

Finalmente la vittoria; davanti al pubblico di casa, il Pianella di mister Fanì si regala i tre punti nel derby pescarese di giornata, contro una nervosa Elicese (quattro gli espulsi: tre in campo e uno in panchina). E' finita 2 a 1 per i biancazzurri una gara molto sentita che permette al Pianella di restare agganciato al treno salvezza. “Una vittoria essenziale soprattutto per il morale dei ragazzi dopo un periodo complicato iniziato a novembre – dichiara il mister– Una gara gestita bene, senza rischiare troppo eccetto il loro del pareggio. Il pubblico? Partecipe, sentiva come noi la gara”. Lotta serrata quella per la salvezza nel girone B con Morro d’Oro, Piano della Lente e Pianella racchiuse in tre punti. Il Piano della Lente però ha già osservato il turno di riposo, e la salvezza diretta resta lontana, a quota 24 punti: il Pianella dovrà rimontarne 7 da qui alla fine per evitare i play-out. Appuntamento ora per centrare un altro risultato utile a Roseto contro la Rosetana Calcio, domenica 19 febbraio alle ore 15.