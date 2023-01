Promozione, un altro pareggio per il Pianella

Una partita difficile contro una squadra ben impostata: Daniele Fanì, tecnico del Pianella, lo aveva preannunciato giorni fa: contro la sua ex squadra, il New Club Villa Mattoni, il Pianella ha dovuto faticare non poco per strappare un pareggio. Nel primo tempo i teramani con un eurogol di Pediconi avevano messo la freccia. Poi il gol teramano è stato pareggiato dalla rete del pianellese Dottore. “Partita iniziata non bene – afferma mister Fanì – ma siamo stati bravi a riprenderla in una giornata freddissima. Un pareggio meritato che dà continuità al nostro progetto. Siamo stati bravi, dopo il loro splendido gol, a gestire la gara e avere pazienza fino a produrre la rete del pareggio. Siamo all’inizio di una lunga serie di finali durante le quali è essenziale prendersi i tre punti e dare le risposte che mancavano da un po’. Sono contento dei ragazzi, perché non è semplice cambiare per giovani con poca esperienza ma piano piano costruiremo qualcosa di importante”.

Prossima gara per i pescaresi domenica 29 gennaio alle ore 14,30: al Comunale "Mario Di Benedetto" di Pianella arriva il Mutignano.