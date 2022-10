Promozione, girone B: Mutignano - Pianella 2-1

Sul campo del Mutignano arriva la prima sconfitta per il Pianella; dopo due vittorie importanti, gli uomini di mister Contini cadono all’ennesima trasferta in terra teramana: 2-1 il risultato finale con bomber Nicolini che sigla l’unico gol per gli ospiti. Ancora con qualche infortunato (Morelli) con Faieta e Di Girolamo reintegrati a poche ore dal match, il Pianella Calcio dunque impatta a Mutignano dopo essere passata in vantaggio: “Ci stava anche il pareggio” dice mister Contini. L’1-1 quasi sul finire del primo tempo e qualche occasione “dove non siamo stati lucidi al punto da recuperare” prosegue il mister.

Nonostante un avvio di ripresa a marca Mutignano, il Pianella ha avuto i suoi exploit ma il gol del vantaggio dei padroni di casa, “evitabile” secondo Contini, ha frenato la rincorsa. “Una sconfitta che ci deve aiutare a crescere e a capire dove abbiamo sbagliato per correggere subito”. Partita da archiviare subito perché domenica 16 ottobre alle 15,30 in casa ci sarà il derby con il Penne, sconfitto 4-3 dal Teramo: “Due squadre ferite – precisa il mister – che vorranno portare a casa il risultato, sarà una bella partita. Il Penne? Buona squadra, con una media di due gol a partita e con elementi importanti come Spadafora che lo scorso anno militava in Eccellenza; Di Domizio; Cacciatore; D’Addazio ai quali va aggiunto dei giovani promettenti come Buffetti proveniente dall’Angolana. Il Penne è tra quelli infatti che hanno dichiarato di voler fare un campionato di vertice: dopo la recessione dello scorso campionato, puntano subito a risalire”.