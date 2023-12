Pontedera-Pescara 0-5: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Il Pescara gioca oggi pomeriggio a Pontedera. Si recupera la 14esima giornata del campionato di Serie C, girone B. Dalle ore 18.30 si parte. Seguite con noi la diretta di questa attesissima gara!

Pontedera-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 47' È finita! Grandissima vittoria del Pescara! Grazie per averci seguito e alla prossima!

45' assegnati due minuti di recupero.

41' gara che trova pochi spunti in questi finale con i padroni di casa che non vedono l'ora di andare negli spogliatoi.

35' dentro Dagasso per Aloi.

31' Masala scarica per Cangiano ma il suo tentativo dal limite finisce di poco fuori.

30' Marrone per Ignacchiti mentre Ambrosini per Guidi.

24' lascia il campo Merola, dentro Masala.

22' I ragazzi di Zeman non si fermano più! In rete va anche Tommasini e ora il punteggio è di 0-5! Lasciato colpevolmente a tu per tu con Lewis, prima il giocatore biancazzurro cerca ci aggirarlo e poi lo infila da due passi.

20' punizione di Ianisi, in area non ci arriva Angori e palla sul fondo.

17' in campo Fossati per Catanese, Delpupo per Benedetti e Selleri per Nicastro.

13' Tunjov e Tommasini per De Marco e Cuppone.

12' numero di Cangiano in area bravo a girarsi nello stretto, palla di poco a lato!

11' Merola! Poker del Delfino! Grande sinistro dal limite dell'area sul primo palo con Lewis che resta impietrito, pochi istanti dopo il tocco da due passi De Marco salvato sulla linea dal portiere!

9' Guidi in verticale per Benedetti che buca centralmente la difesa biancazzurra, conclusione in area con Mesik che cerca di disturbarlo e Plizzari devia in angolo! Sul corner allontana il Delfino.

6' punizione conquista sulla sinistra da Angori: batte Ianisi che prova lo schema servendo un compagno al limite, murata la conclusione.

5' primo angolo della ripresa per il Pescara ma si conclude con un nulla di fatto.

1' squadre nuovamente in campo, nel Pescara c'è una novità: Franchini per Squizzato. Calcio d'avvio battuto dal Pescara.

PRIMO TEMPO - 47' si chiude il primo tempo di Pontedera-Pescara, 3-0 il parziale con reti di Cuppone, Merola e Milani.

45' assegnati due minuti di recupero.

44' Il Pescara cala il tris con Milani: Merola imbuca Cuppone, piazzato in area con il destro magistralmente respinta a terra da Lewis che nulla può sul tap in!

43' traversa di Cuppone che si gira bene e calcia di precisione appena dentro l'area con il destro, traiettoria che lo aveva superato. Sul corner nulla di fatto.

37' Merola sigla il raddoppio degli ospiti! Gol manciato e gol subito: rilancio di Plizzari a centrocampo Cangiano lancia morbido per il taglio del compagno abile in area con un tocco a prendere in anticipo Lewis e tocco da due passi nella porta sguarnita.

36' conclusione di Ianesi in area, palla sul palo alla destra di Plizzari nell'occasione battuto.

34' primo giallo della partita per Squizzato entrato da dietro su Ignacchiti.

31' punizione Pontedera dalla sinistra, Ianisi scodella in area e ultimo tocco dal fondo della difesa.

26' prova Cuppone dal limite dell'area, mira troppo alta per l'attaccante.

22' Squizzato in verticale per Merola che calcia dal limite impegnando a terra Lewis!

20' Berretta in area per Nicastro che nonostante sia accerchiato dai difensori riesce a calciare, palla in corner. Sugli sviluppi apertura errata di Angoli, rimessa per il Pescara

19' risposta del Pontedera con Ianisi ma tentativo errato, palla sopra la traversa

16' Pescara in vantaggio! Scambio sulla destra tra Merola e Floriani, cross in area piccola dove Cuppone in scivolata anticipa un incerto Lewis!

15' Ianisi ci prova con un rasoterra dalla distanza bloccato da Plizzari rapido a lanciare lungo dove Cuppone viene anticipato con i piedi appena fuoriarea

13' angolo per il Pescara, traiettoria sul secondo palo dove viene effettuata una sponda ma la difesa libera.

8' tentativo con il sinistro al volo per Espeche ma blocca a terra senza problemi Plizzari. Qualche istante più tardi Angori ancora protagonista, assist per Catanese e palla deviata dalla difesa in angolo. Sul corner Benedetti prova a concludere sul primo palo ma difesa attenta

6' si alza la bandierina, Cuppone fermato in posizione di fuorigioco

3' risponde dall'altra parte Angori con una bella discesa e cross basso deviato sul fondo dalla difesa. Scambiano Angori e Ianisi che prova a incunearsi in area chiuso nuovamente sul fondo ma questa volta il cross di Ianisi finisce tra le braccia di Plizzari.

2' primo corner per il Delfino, sugli sviluppi Aloi mette una palla in area sul secondo palo dove Lewis di pugni allontana in fallo laterale.

1' SI comincia. Calcio d'avvio battuto dal Pontedera in maglia amaranto, Pescara nella classica biancazzurra.

Pontedera-Pescara: il tabellino

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Guidi, Calvani, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro. A disp. Vivoli, Busi, Martinelli, Pretato, Marrone, Ambrosini, Delpupo, Fossati, Paudice, Selleri, Salvadori. All. Canzi.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Pellacani, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, De Marco; Merola, Cuppone, Cangiano. A disp. Barretta, Brosco, Di Pasquale, Staver, Moruzzi, Tunjov, Mora, Franchini, Dagasso, Manu, Masala, Accornero, Tommasini, Vergani. All. Zeman.

Reti: 16' pt Cuppone, 37' pt Merola, 44' pt Milani, 11' st Merola, 22' st Tommasini