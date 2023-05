Il Pescara ai quarti di finale sfida la Virtus Entella

L’avventura del Pescara verso il ritorno in serie B prosegue con la doppia sfida dei quarti di finale contro la Virtus Entella. Questo il verdetto delle urne: sabato si comincia all'Adriatico, mercoledì 31 maggio il ritorno sul sintetico di Chiavari. In caso di qualificazione alle semifinali, i biancazzurri sfiderebbero la vincente dello scontro del Sud Crotone - Foggia, giocando la gara di andata in trasferta e quella di ritorno all'Adriatico. Sorteggio meno favorevole in caso di accesso alla finalissima: andata all'Adriatico e ritorno in trasferta.

Il protagonista del sorteggio è stato Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo in serie A cresciuto sulle panchine della C, ospite d’onore del presidente Matteo Marani a Firenze nella sede della Lega Pro. “La C è un campionato che rappresenta il nostro Paese. E’ avvincente. Ora in campo ci sono le migliori ed è uno spettacolo vederle: peccato che solo una potrà approdare in B, ma è anche questo il bello dei play-off”, ha detto il tecnico toscano.

Gli accoppiamenti del secondo turno dei play-off nazionali (andata sabato 27 maggio, ritorno mercoledì 31 maggio): Gara 3: Crotone - Foggia; Gara 4: Cesena - Vicenza; Gara 2: Pordenone – Lecco; Gara 1: Virtus Entella – Pescara.

Regolamento secondo turno nazionale play-off: le teste di serie giocano la gara di andata in trasferta e il ritorno dei quarti in casa. Le vincenti vanno alle semifinali, estratte da un sorteggio integrale (non ci saranno più teste di serie).

Accoppiamenti semifinali (Final Four, 4 giugno-8 giugno): Semifinale A: vincente Virtus Entella - Pescara (andata in trasferta) / vincente Crotone - Foggia; Semifinale B: vincente Cesena - Vicenza (andata in trasferta) / vincente Pordenone - Lecco. Finale (13-18 giugno): vincente Semifinale A - vincente Semifinale B.