Virtus Verona - Pescara 2-2: partita, tabellino e voti

Il Pescara mette il primo mattoncino per la costruzione del passaggio ai quarti di finale play-off di serie C. I biancazzurri pareggiano 2 a 2 in casa della Virtus Verona e adesso tornano all'Adriatico per chiudere i conti: basterà anche un pareggio lunedì prossimo per passare il turno. Nel piccolo stadio dei veronesi, la partita è complicata e affatto scontata, come da pronostico. La squadra di Gigi Fresco ci mette 4’ a confezionare la prima palla gol della serata, come a voler marcare il territorio: Fabbro per Lonardi che arriva a rimorchio: palla fuori di pochissimo. La Virtus se la gioca con un 4-3-3 speculare, chiude gli spazi e aggredisce. Gli uomini di Zeman faticano ad esprimere il loro calcio e devono anzi calarsi nella bagarre di una partita spigolosa e sul filo dell’equilibrio. Ci vuole una giocata di talento per sbloccarla, ed è proprio quella che tira fuori dal cilindro il 18enne Delle Monache prima della mezzora: come un folletto, salta tra gli avversari e fulmina Giacomel con un rasoterra di precisione nell’angolino, facendo impazzire i tifosi biancazzurri alle spalle della porta veronese. La squadra di casa dimostra tutta la sua maturità nel momento più difficile. Soffre, ma non sbanda. E alla fine trova il pari meritato prima della pausa: Fabbro per Tronchin, Plizzari fa una gran parata, ma non può nulla sul tap in vincente del capitano Danti. A nulla servono le proteste del portiere biancazzurro, che chiedeva un fallo ai suoi danni e alla fine viene ammonito. Si va al riposo sull’1 a 1. Zeman si gioca il secondo tempo con forze fresche in mezzo al campo: dentro Mora e Aloi e fuori Palmiero e Kraja. Dall’altra parte, Fresco punta sull’esperienza dell’islandese Halfredsson. Il Pescara non sembra nelle sue migliori serate e fatica a combinare qualcosa d’interessante nella metà campo avversaria. Con il passare dei minuti, la Virtus sembra diventare sempre più temibile quando arriva nell’area biancazzurra. Soprattutto con calci piazzati e palloni alti, che esaltano lo spirito battagliero della formazione di casa. Nasce così il raddoppio: Fresco cambia in attacco con Casarotto al posto di Juanito. Il neoentrato dopo pochi minuti in area si ritrova sui piedi la palla buona da scagliare in porta. Dopo un tentativo di Fabbro, la sua botta beffa Plizzari (non esente forse da colpe) e fa esplodere la tribuna del Gavagnin-Nocini. Forte delle due certezze, il Delfino punta sulla sua maggiore brillantezza fisica e dei lampi di classe dei suoi uomini migliori. A 10’ dal fischio finale, verticalizzazione improvvisa su Merola, che guarda subito sul secondo palo e pesca l’accorrente Delle Monache, puntuale all’appuntamento con la doppietta più importante della sua carriera. Nel finale i veneti recriminano per un possibile rigore. Non accade più nulla, se non il rosso a Tronchin, che resterà fuori nel ritorno. Il verdetto arriverà all’Adriatico, lunedì prossimo, alle 20:30.

Virtus Verona - Pescara 2-2: tabellino e voti

VIRTUS VERONA Giacomel 6; Ruggero 6, Cella 6, Faedo 6, Daffara 6 (dal 44’ s.t. Munaretti s.v.); Tronchin 6, Lonardi 6,5 (dal 1’ s.t. Halfredsson 6,5), Talarico 6 (dal 33’ s.t. Nalini s.v.); Danti 6,5; Fabbro 6,5, Gomez 6 (dal 19’ s.t. Casarotto 7). A disp. Sibi, Mazzolo, Cellai, Olivieri, Santi, Zarpellon, Turra, Nalini, Begheldo, Kristoffersen, Priore. All. Fresco.

PESCARA Plizzari 6; Cancellotti 6, Brosco 6,5, Mesik 6, Milani 6; Rafia 6 (dal 36’ s.t. Germinario s.v.), Palmiero 6 (dal 1’ s.t. Aloi 7), Kraja 6 (dal 1’ s.t. Mora 6,5); Merola 7, Lescano 6 (dal 44’ s.t. Cuppone s.v.), Delle Monache 7,5 (dal 36’ s.t. Kolaj s.v.). A disp. Sommariva, D’Aniello, Gozzi, Boben, Ingrosso, Crescenzi, Gyabuaa, Desogus, Vergani. All. Zeman.

ARBITRO Cavaliere di Paola 6.

RETI p.t. 28’ Delle Monache (P), 45’ Danti (VV); s.t. 23’ Casarotto (VV), 35’ Delle Monache (P).

NOTE espulso Tronchin (VV) al 45’ s.t. per doppia ammonizione; ammoniti Tronchin (VV), Mesik (P), Plizzari (P), Fabbro (VV), Milani (P), Daffara (VV); angoli 6-3: recupero 6’ s.t.