Pescara-Monza, ci siamo: ecco le formazioni ufficiali

È ormai terminato il conto alla rovescia per Pescara-Monza, e dunque ci siamo: ecco le formazioni ufficiali. I due allenatori, Breda e Brocchi, hanno deciso quale dovrà essere l'undici che scenderà in campo tra pochi minuti allo stadio Adriatico per questa attesa partita della 13ª giornata di Serie B. Tra gli ospiti mancherà Balotelli, mentre ci sarà Boateng. Vediamo, dunque chi giocherà come titolare e chi come riserva (fischio d'inizio alle ore 16):

PESCARA (3-5-1-1) - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 16 Bocchetti, 44 Jaroszyński, 6 Scognamiglio, 14 Balzano, 40 Omeonga, 10 Valdifiori, 8 Memushaj, 11 Galano, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 13 Antei, 15 Blanuta, 18 Belloni, 20 Crecco, 21 Ventola, 24 Capone, 26 Guth, 27 Riccardi, 34 Fernandes, 37 Maistro, 72 Vokic. All. Breda

MONZA - 22 Di Gregorio, 2 Donati, 7 Boateng, 8 Barberis, 16 Frattesi, 18 Bettella, 18 Scaglia, 21 Armellino, 28 Colpani, 31 Sampirisi, 99 Machin. A disp.: 1 Lamanna, 4 Rigoni, 5 Fossati, 6 Bellusci, 10 D’Errico, 20 Barillà, 24 Maric, 30 Zopolato, 32 Lepore, 47 Mota, 77 Marin, 98 Pirola. All. Brocchi