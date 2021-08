Pescara, tre affari a 24 ore dalla chiusura del mercato: Clemenza, Sanogo e Lucatelli

Per Clemenza manca solo l'ufficialità: tornerà a titolo definitivo con contratto biennale. Arrivano dal Benevento anche il mediano Sanogo, 2001, e il portiere Lucatelli, 2003 (un ritorno), che rinforzerà la Primavera. In definizione l'acquisto del terzino 2002 Lamanna, che sarà girato in prestito all'Imolese o alla Fermana.

Il presidente Sebastiani arriverà questa sera a Milano e domani sarà accanto al ds Matteassi per ratificare le ultime operazioni.

Quindici volti nuovi tra acquisti e rientri dai prestiti, senza considerare i Primavera promossi nella rosa di Auteri. E ben ventitre uscite. Rivoluzione doveva essere, rivoluzione è stata. E mancano ancora le ultime 24 ore di operazioni per le ultime ufficialità che porteranno al bilancio definitivo di questo mercato estivo. Il Pescara, questo è certo, ha cambiato pelle per adattarsi rapidamente alla serie C, sotto ogni punto di vista: tecnico, anagrafico, fisico ed economico.

Il riepilogo del mercato del Pescara.

Acquisti: D’Ursi (a, Bari), Ferrari (a, Como), Marilungo (a, Carrarese), De Marchi (a, Virtus Verona), Diambo (c, Benevento), Pompetti (c, Cavese), Zappella (d, Cesena), Rasi (d, Vibonese), Ingrosso (d, Cosenza), Illanes (d, Fiorentina), Frascatore (d, Ternana), Di Gennaro (p, Catanzaro), Di Grazia (a, Arezzo), Cancellotti (d, Perugia), Bocic (a, Pro Sesto).

Cessioni: Fiorillo (p, Salernitana), Scognamiglio (d, Avellino), Odgaard (a, Sassuolo), Capone (a, Atalanta), Balzano (d, f.c.), Bocchetti (d, f.c.), Masciangelo (d, Benevento), Crecco (c, Vicenza), Rigoni (c, Cesena), Del Favero (p, Juventus), Guth (d, Atalanta), Riccardi (c, Roma), Maistro (c, Lazio), Omeonga (c, Livingston FC), Sorensen (d, Ternana), Alastra (p, Parma), Vokic (c, Benevento), Ceter (a, Cagliari), Machin (c, Monza), Basit (c, Benevento), Volta (d, f.c.), Dessena (c, Entella), Tabanelli (c, Frosinone), Giannetti (a, f.c.).