Il Pescara lavora al ritorno di Clemenza dalla Juventus

Il Pescara al lavoro per il ritorno di Luca Clemenza, obiettivo dichiarato nelle ultime ore richiesto direttamente da Auteri: l'acquisto della mezzala offensiva-trequartista-esterno dalla Juventus Under 23 è sempre più probabile.

Contatti intensificati tra il ds Luca Matteassi e i manager del calciatore, che ha vestito la maglia del Delfino nella stagione 2019/2020 (arrivato a fine mercato di gennaio), giocando 14 partite e segnando 1 gol (contro il Pisa) nella cavalcata post lockdown che portò alla salvezza in B contro il Perugia, nei play-out, con Sottil in panchina. Ma manca un tassello: il prolungamento di contratto con i bianconeri, visto che Clemenza è in scadenza e non intende uscire in prestito senza aver prima rinnovato.

Il Pescara potrebbe anche prenderlo a titolo definitivo, ma il giocatore dovrebbe accettare un contratto annuale con opzione di rinnovo legata a presenze e obiettivi, la stessa con cui è stato preso Rizzo dalla Triestina nelle ultime ore.