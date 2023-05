Pescara in lutto, è morto il prof Ferola

Serie C

Anche il Pescara piange Roberto Ferola, storico preparatore di Zdenek Zeman alla Lazio, alla Roma e al Pescara dei record. Il collaboratore del tecnico boemo si è spento ieri a 63 anni dopo aver accusato un malore improvviso. Negli ultimi tempi Ferola aveva smesso di esercitare la professione di preparatore atletico e aveva aperto un ristorante nella zona di Castel Sant'Angelo, a Roma. Zeman, che era legato a Ferola da una profonda amicizia, aveva già sofferto per la perdita di un prezioso collaboratore nel 2012 con la morte di Franco Mancini, ex portiere del suo Foggia e preparatore dei numeri uno del suo grande Pescara promosso in A.

La nota del Pescara

"Il presidente Daniele Sebastiani e la Pescara calcio tutta si stringono al dolore della famiglia Ferola per la scomparsa di Roberto Ferola, storico preparatore atletico di mister Zdenek Zeman e protagonista del Pescara dei record nell’indimenticabile cavalcata verso la serie A del 2012".