La favola di Delle Monache: dal camp estivo al debutto nei professionisti

Una bella favola del calcio, quella di Marco Delle Monache. Il 16enne di Cappelle sul Tavo che ha esordito nel calcio professionistico mercoledì scorso in Coppa Italia con la maglia del Pescara, contro il Grosseto. Mezzora abbondante in campo nella ripresa, lanciato da Auteri senza tanti convenevoli. Con la sua maglia numero 40, il giovane pescarese ha compiuto l'ennesimo salto in alto della sua ancora giovanissima carriera: dopo aver trovato spazio nella Primavera1 di Iervese, pur essendo ancora in età Under 16, Delle Monache ha già impressionato Auteri con la sua rapidità e la tecnica, sicuramente notevole per la sua età. Nessuna emozione all'Adriatico mercoledì scorso per il baby, esterno offensivo brevilineo che sicuramente farà parlare di sé in futuro: gli addetti ai lavori sono pronti a scommetterci e il presidente Sebastiani lo paragona già all'ex Lazio Pasquale Foggia.

Il Pescara ieri lo ha celebrato così sui suoi social ufficiali: "Dal Camp di Pizzoferrato nell'estate del 2014 all'esordio in Prima squadra nell'estate del 2021. E' la storia di Marco Delle Monache, classe 2005 di Cappelle sul Tavo,