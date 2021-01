Pescara-Cremonese, ecco i giocatori biancazzurri convocati

Conto alla rovescia per Pescara-Cremonese: ci siamo quasi. L'allenatore del Delfino, Roberto Breda, ha sciolto le riserve decidendo chi lo accompagnerà in campo oggi pomeriggio per l'attesa sfida contro la squadra lombarda allo stadio Adriatico. Ci sarà anche Machin, da poco tornato in città. Fischio d'inizio alle ore 15, ecco tutti i giocatori biancazzurri convocati:

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

19 MASCIANGELO Edoardo

44 JAROSZYNSKI Pawel

26 GUTH Rodrigo

47 NZITA Mardochee

40 OMEONGA Stephane

34 FERNANDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

8 MEMUSHAJ Ledian

10 VALDIFIORI Mirko

88 DIAMBO Amadou

37 MAISTRO Fabio

20 CRECCO Luca

7 BOCIC Milos

29 ARLOTTI Alessandro

77 CETER Damir

99 MACHIN Josè

11 GALANO Cristian

24 CAPONE Christian

72 VOKIC Dejan

15 BLANUTA Vladislav

91 LONGOBARDI Gianluca