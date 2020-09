Pescara-Chievo Verona 0-0, il campionato del Delfino inizia con un pareggio

Pescara-Chievo Verona termina sul risultato di 0-0. Questo il verdetto della prima gara del torneo cadetto (in casa) per i biancazzurri, agli ordini di Massimo Oddo che è tornato sulla panchina adriatica dopo la parentesi con Sottil e l'esonero di Legrottaglie. Per la prima volta erano presenti 1.000 spettatori sugli spalti dello stadio 'Giovanni Cornacchia'.

Pescara-Chievo Verona: la cronaca

Meglio i padroni di casa nel primo tempo, mentre gli ospiti vengono fuori soprattutto nella ripresa. Al 23' un siluro centrale da fuori area calciato al volo da Renzetti mette paura ai tifosi ma non a Fiorillo, che con un guizzo dei suoi riesce ad alzare il pallone sopra la traversa.

Al 34' c'è un calcio di punizione in favore del Pescara: il neo acquisto Valdifiori batte basso. Nella seconda frazione di gioco gli abruzzesi cercano di sbloccare la situazione ma senza riuscirci, e così il campionato del Delfino inizia con un pareggio a reti bianche.

Pescara-Chievo Verona: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo, Omeonga, Valdifiori, Busellato, Bocic, Galano, Ceter. A disp.: Del Favero, Radaelli, Elizalde, Memushaj, Belloni, Crecco, Ventola, Di Grazia, Capone, Riccardi, Jaroszynski, Diambo. All. Oddo

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Obi, Bertagnoli, Palmiero; Garritano; Fabbro, Djordjevic. A disp.: Seculin, Bragantini, Illanes, Ivan, Zuelli, Grubac, Pavlev, Morsay, Cotali, Rovaglia, Tuzzo, De Luca. All. Aglietti

Recupero: 3' pt, 5' st