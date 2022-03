Pescara - Cesena 1-0: le dichiarazioni post partita di Auteri

Gaetano Auteri molto soddisfatto dopo la vittoria sul Cesena, anche se avrebbe voluto vivere un finale più tranquillo, magari segnando qualche gol in più e senza spaventarsi nei minuti finali. “Abbiamo fatto bene, è una vittoria che va oltre l’uno a zero. Abbiamo costruito tanto e giocato tanto, ma abbiamo anche sbagliato tanto. Negli ultimi cinque minuti la partita è diventata emotiva: in quei momenti, con il risultato in bilico, l’avversario ci crede, cominci a buttare qualche pallone di troppo...”, dice il tecnico in sala stampa a fine partita.



Un Pescara formidabile per 80’, eppure qualche biancazzurro non era certo al meglio: “Qualcuno non ha giocato nelle migliori condizioni fisiche, ma abbiamo giocato bene, non abbiamo permesso a loro di fraseggiare., non sono stati bravi a fermarci, non abbiamo rischiato quasi mai e abbiamo creato tanto”.



Almeno sette, otto occasioni per il Pescara più bello della stagione finora: “Lo abbiamo detto almeno altre dieci volte, prima di questa sera. Non è un campionato facile per nessuno. Le partite si vincono in campo, i risultati non sono determinati in partenza, Abbiamo fatto partita giusta. Stiamo crescendo ripulendo alcune cose, reminiscenze di una retrocessione. Siamo destinati a crescere”.

Ci hanno sostenuto sempre, ci hanno applaudito e aiutato nelle difficoltà. Mi auguro sia solo un inizio. Pescara può quadruplicare le presenze allo stadio, faremo di tutto affinché possa accadere”.



A Teramo per continuare a inseguire il terzo posto: “Lo inseguiamo dalla fine del girone d’andata. Inutile cercare utopie, questo gruppo può crescere e provarci. Ci siamo consolidati con giocatori di qualità e rischiamo poco. Ferrari, a parte i gol, è diventato un giocatore importante per i movimenti che fa. La strada da seguire è questa. Ora ci aspettano sei battaglie, nessun risultato è scontato prima di giocare”.



E’ una svolta per il finale di stagione: “Figli di una retrocessione, non eravamo liberi di fare alcune scelte. Ora lavoriamo bene, ci sono giocatori in crescita, come Pontisso. E Pompetti deve rimettersi, lo stiamo gestendo negli allenamenti. Siamo destinati a crescere partendo dai dati oggettivi che si vedono in campo”.



Contento dei subentranti? “Abbiamo dovuto fare cambi obbligati, Ierardi è entrato a sorpresa nel finale. Rauti, Cernigoi, Nzita: tutti bene, ma non era facile. Nel finale, loro hanno iniziato a buttare palloni nella nostra are e ci sta soffrire in quei minuti. Non siamo marziani e gli altri terrestri. C’è la componente emotiva nelle partite, proprio nei minuti di recupero. Lì noi abbiamo sofferto, ma sono situazioni normali”.