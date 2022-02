Pescara - Carrarese, le formazioni ufficiali

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Alle 21 all’Adriatico contro la Carrarese si gioca il recupero della 2a giornata di ritorno saltata lo scorso 9 gennaio a causa dell’emergenza Covid.

Auteri deve fare i conti ancora con due calciatori positivi, che dovrebbero tornare a disposizione per la prossima gara casalinga, domenica 6 febbraio, contro il Gubbio. Idem per Mirko Drudi, ancora alle prese con i postumi del trauma cranico subito contro il Montevarchi. Rientrano, però, Frascatore e Chiarella. Subito in panchina sia Cernigoi che Pontisso. Auteri rilancia Nzita dal 1' sulla fascia sinistra.

Le formazioni ufficiali

Stadio Adriatico, ore 21, diretta su Eleven Sports e Sky Sport.

PESCARA 22 Sorrentino; 5 Illanes, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 13 Zappella, 21 Pompetti, 8 Memushaj, 29 Nzita; 17 Rauti, 9 Ferrari, 7 D’Ursi.

A disposizione: 14 Iacobucci, 3 Rasi, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 20 Pontisso, 38 Frascatore, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 52 Chiarella, 68 Ierardi, 97 Clemenza.

Allenatore: Auteri.

CARRARESE

22 Vettoriale, 3 Imperiale, 5 Battistella, 6 Berardocco, 7 Petrelli, 13 Energe, 15 Marino, 19 Pasciuti, 21 Rota, 27 Grassini, 30 Bramante.

A disposizione: 47 Mazzini, 4 Sabotic, 8 Bevilacqua, 9 Infantino, 15 Bertipagani, 18 Figoli, 20 Tunjov, 24 Doumbia, 29 Semprini, 68 Khailoti, 69 Arcuri.

Allenatore: Di Natale.

Arbitro: Caldera di Como.