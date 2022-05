Pescara - Carrarese 2-2, le dichiarazioni post partita di Sebastiani

"Dobbiamo darci una svegliata". Non ci gira troppo intorno il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. La mezza figuraccia casalinga contro la Carrarese non gli è scesa giù, anche se alla fine il pareggio è bastato per passare il turno e avanzare nei play-off. Ma mercoledì sera all'Adriatico arriverà un'altra formazione sorprendente del girone B, il Gubbio di Torrente (in passato fu vicino alla panchina del Delfino, contattato dall'ex ds Repetto).

L'arrivo di un'incognita, come la formazione umbra, preoccupa il presidente: "Contro le squadre più piccole soffriamo troppo. Giochiamo sempre palla sui piedi e ci muoviamo poco senza palla. Non corriamo? No, noi in realtà corriamo male, facciamo tanto possesso sterile, che a me fa impazzire. Ma queste sono le caratteristiche dei nostri giocatori... Non mi nascondo: giochiamo così fin dall'inizio, anche se qualcuno alla fine inventa sempre qualcosa e grazie a questo siamo arrivati fin qui. Ma io vorrei vedere una squadra diversa, che arriva in porta con tre passaggi. Contro la Carrarese l'abbiamo fatto qualche volta e siamo stati pericolosi. Auteri? A lui le colpe le davate voi, non io: alla squadra dico le stesse cose oggi che c'è Zauri".

Contro la Carrarese, a metà secondo tempo, il Pescara era con un piede fuori dai play-off. "Paura di uscire al primo turno? No, sapevo che avremmo potuto segnare da un momento all'altro".

Pesante l'assenza di Ferrari, che rischia il forfait anche mercoledì sera: "Ferrari ha avuto un problema al polpaccio durante la rifinitura. In campo mercoledì? Speriamo, serve anche lui in questo momento".

Sui difetti della squadra Zauri prova a mettere toppe, ma senza avere il tempo necessario per lavorare sul campo. La squadra non lo ha aiutato, sprecando il jolly contro l'Imolese... "Avremmo avuto bisogno di lavorare un po' più di tempo, purtroppo abbiamo sprecato l'occasione e ora dobbiamo migliorare giocando".

Sulla cessione del club, il presidente conferma i lavori in corso. "A breve ci saranno sviluppi. Sarò il primo a comunicarvelo con una bella conferenza stampa non appena metterò nero su bianco. Spero a breve di chiudere tutto. Una città che risponde così ad una squadra che gioca i play-off... significa che questo siamo al momento. Ci tengo a ringraziare la curva, unico aspetto positivo. Prezzi dei biglietti? I play-off li gestisce la Lega, non noi, Durante l'anno noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ora i tifosi dovranno avere un po' di pazienza".