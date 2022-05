Pescara - Carrarese 2-2: partita, tabellino e voti

Il Pescara si qualifica al secondo turno dei play-off. Ma che fatica per piegare la resistenza di una bella Carrarese. Finisce 2 a 2 e il salvatore della patria, scherzi del calcio, è Iacopo Cernigoi, autore di una doppietta al suo ritorno tra i titolari, dopo che una settimana fa contro l'Imolese aveva fallito il gol della possibile vittoria e del quinto posto.

Zauri sorprende tutti con la formazione iniziale: al centro dell’attacco non c’è il capocannoniere biancazzurro Ferrari, ma l'ariete scuola Milan, a cui il tecnico marsicano offre la ghiotta chance di cancellare gli errori marchiani sotto porta della precedente sfida di campionato.

Di Natale senza la stella Battistella, ma il tecnico se la gioca senza paura con tre uomini rapidi e mobili in attacco: Bramante, con D’Auria e Doumbia. Il trio canarino non dà riferimenti alla difesa pescarese e a De Risio, che perde costantemente dal suo radar il rifinitore toscano, mandando in tilt la tenuta della squadra. La Carrarese sguazza nel pantano che si crea davanti all’area del Delfino. La partita nel primo tempo si decide tutta lì, e la squadra di Zauri fatica tremendamente a metterci una toppa.

La partita

La Carrarese parte con piglio deciso e prova a piazzarsi nella metà campo pescarese per sovvertire gli equilibri del match (al Delfino basterebbe anche un pari per andare avanti). I toscani si sfilacciano un po’ e all’8’ – al primo vero tentativo del match – proprio l’ex bomber del Seregno si fa perdonare e ricambia la fiducia del tecnico: sul cross di Zappella svetta in area e incorna nella porta, sbloccando il match. Al 18’ Pontisso-Clemenza con il tiro ravvicinato dell’ex juventino, parato con i piedi da Vettorel. Al 20’ il pareggio di Pasciuti. Berardocco ad un passo dal gol dell’ex, Sorrentino respinge e da pochi passi l’ex centrocampista del Carpi in diagonale infila la porta biancazzurra per l’1 a 1.

Imbarazzante la tenuta difensiva dei biancazzurri, capaci di distruggere ancora una volta tutto quello che di buono costruiscono in attacco. Al 35’ Zappella difende con superficialità il pallone in area e crolla a terra sulla pressione di un più convinto D’Auria, che ruba il pallone, lo controlla e lo piazza con un pallonetto morbido sotto l’incrocio: è l’1-2. Carrarese in vantaggio all’Adriatico e virtualmente al secondo turno.

Nella ripresa, tra i fischi e i borbotti crescenti del pubblico, il Pescara prova ad alzare i ritmi e a chiudere gli ospiti nella loro metà campo, ma la Carrarese ha organizzazione e gamba e prova a resistere per portare a casa la vittoria. Zauri cambia due pedine, ma non tocca l’attacco, che soffre la condizione precaria di Clemenza, gli alti e bassi di D’Ursi e la mancanza di uno stoccatore in avanti (Ferrari resta in panca).

Intanto la Carrarese segna il terzo gol al 25’, ma per fortuna di Zauri D’Auria la mette dentro da posizione irregolare. Nel finale di tempo, per fortuna di Zauri, cresce D'Ursi, che con le sue giocate mette pressione ai toscani. L'ex Bari si mette in proprio al 28’ con un gran destra dalla distanza che spaventa Vettorel.

Serve una fiammata ora che la squadra di Di Natale è in affanno. Arriva al 34': Pontisso mette un cross in area, Cernigoi fa valere i centimetri e segna con il petto. E' il 2 a 2 che vale la qualificazione. Ma che sofferenza...

Il Pescara tornerà in campo mecoledì 4 maggio all'Adriatico per il secondo turno dei play-off.

Il tabellino

MARCATORI Cernigoi (P) all’8’, Pasciuti (C) al 20’, D’Auria (C) al 35’ p.t.; Cernigoi (P) al 34’ s.t.

PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 6; Zappella 4,5, Illanes 6, Ingrosso 6, Veroli 5 (dal 16’ s.t. Nzita ); Pontisso 5,5, De Risio 5 (dal 16’ s.t. Diambo ), Pompetti 5 (dal 41’ s.t. Cancellotti s.v.); Clemenza 6 (dal 26’ s.t. Rauti ), D’Ursi 6; Cernigoi 7 (dal 41’ s.t. Drudi s.v.) (Iacobucci, Memushaj, Ferrari, Delle Monache, Blanuta, Chiarella, Ierardi). All. Zauri 5,5

CARRARESE (4-3-1-2) Vettorel 6; Khailoti 6 (dal 42’ s.t. Petrelli s.v.), Rota 6, Marino 6, Semprini 6,5; Foresta 6,5 (dal 26’ s.t. Tunjov ), Berardocco 6,5, Pasciuti 7 (dal 36’ s.t. Energe s.v.); Bramante 6,5; D’Auria 7,5 (dal 26’ s.t. Giannetti ), Doumbia 7 (Barone, Mazzini, Sabotic, Bevilacqua, Bertipagani, Bagnoli, Grassini, Arcuri). All. Di Natale 6,5

ARBITRO Bitonti di Bologna 6.

NOTE paganti 2.050, incasso di 21.463 euro (non ci sono abbonati). Ammoniti Pompetti (P), Khailoti (C), Clemenza (P), Foresta (C), Berardocco (C), Rauti (P). Angoli 5–1. Recuperi 5’ s.t.