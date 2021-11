Il Penne a Zingonia, avviata la partnership con l'Atalanta

Il presidente del Penne Andrea Marrone è stato ospite a Zingonia, quartier generale dell'Atalanta, per rinsaldare la collaborazione della società vestina con la blasonata realtà bergamasca, entrata negli ultimi anni anche trea le più prestigiose d'Europa.

L'obiettivo della partnership? La crescita formativa dei tesserati e dell'intera realtà calcistica pennese.

Marrone ha partecipato ad una riunione con gli allenatori del settore giovanile Loris Margotto e Stefano Bonaccorso: è stato stilato un cronoprogramma per una crescita sempre più strutturata e razionale del vivaio biancorosso.

L'8 novembre una delegazione di tecnici atalantini sarà a Penne per incontrare i colleghi biancorossi e parlare di aspetti calcistici, fisici e tecnico-tattici. A dicembre partiranno per Bergamo giovani atleti pennesi per una sessione di allenamento formativa nel centro di Zingonia: le due società stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli.

"L'incontro del presidente Marrone si è rivelato assai proficuo anche per uno scambio di vedute sulla nuova, possibile formula del Torneo Giovanile Città di Penne, da aprire in via sperimentale nella prossima edizione a club di Serie A, Atalanta in primis che ha già dato la sua adesione, un'esaltante novità di cui parleremo più diffusamente nel prossimo futuro. Per la Penne Calcio1920 dunque una giornata importante, la fiducia riconfermata dalla società bergamasca è un premio all'impegno e getta un ponte verso un futuro sempre più ricco di soddisfazioni, a tutti i livelli", chiude il comunicato del Penne.