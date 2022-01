L'associazione arbitri di calcio festeggia i 70 anni di appartenenza dell'ex presidente Marcello Coletta

La sezione Aia-Figc di Pescara festeggierà un'importante anniversario, i 70 anni di tessera di Marcello Coletta.

Settanta anni di appartenenza all'associazione italiana arbitri di calcio vissuti tutti d'un fiato da parte di Coletta che oltre a essere stato presidente della sezione ha anche calcato i campi della Serie A come guardalinee.

«Avremo l'onore», spiega l'attuale presidente Francesco Di Censo, «di consegnare all'arbitro benemerito Marcello Coletta la pergamena di 70 anni di associazione».

L'evento è in programma alle ore 18 di oggi pomeriggio, mercoledì 5 gennaio, nella sezione Aia di Pescara "Domenico Allegrino", «tramite un evento di grande semplicità e nello stesso tempo di grande spessore etico, sociale, morale e umano».

Coletta, tra l'altro, il 15 gennaio compirà 92 anni di età ed è ancora un associato modello, tutt'oggi molto vicino alle vicende dell'associazione italiana arbitri e della Sezione di Pescara. Coletta ha calcato campi di Serie A per moltissimi anni, svolgendo il ruolo di assistente arbitrale (l'allora guardalinee) insieme ad arbitri del calibro di Panzino, Lattanzi, Menegali, Gussoni. Con quest'ultimo ha diretto la finale di Coppa Italia del 1977 tra Milan ed Inter unitamente all'amico fraterno Emilio Frattini. Nel 1986 prende le redini della sezione come Presidente fino al 1994, mostrando enormi capacità organizzative e tecniche e una passione fuori ogni confine. Passione che ha continuato a trasmettere, senza mai risparmiarsi, a tutte le numerose generazioni di giovani arbitri che sono venute dopo. Per tutti gli associati, da sempre, rappresenta una figura rispettata, di riferimento e presa ad esempio di come si coltiva fino alla fine una passione che per lui è sempre stata ineusaribile.

«Il 5 gennaio», conclude Di Censo, «sarà un gran bel momento per sancire l'ennesima tappa di questo pilastro della nostra associazione e della nostra Sezione Aia "Domenico Allegrino". L'evento sarà esclusivamente online e aperto agli associati e agli amici di Marcello».

Il Presidente

a.b. Francesco Di Censo