Loreto Aprutino campione d'inverno da record: nel 2021 non ha mai perso

In Abruzzo ha pochi eguali l'impresa del Loreto Aprutino in Prima categoria: la formazione vestina, prima in classifica nel proprio girone, chiude il 2021 da imbattuta e campione d'inverno. Dopo aver passato diversi mesi ferma ai box a causa dello stop imposto al calcio regionale dall'emergenza Covid, la squadra del presidente Delle Monache in queste prime tredici gare della stagione corrente non ha mai perso. In pratica, nel 2021 non ha conosciuto sconfitte e adesso si gode il ritrovato entusiasmo di un ambiente che non viveva un momento di gloria simile ormai da vent'anni.

Il trait d'union, tra il primato in Eccellenza nel 2001 e quello attuale, si chiama Adamo Pavone: l'ex ala destra biancazzurra, originaria di Montebello di Bertona, oggi 42enne siede sulla panchina vestina. Due decenni fa in campo era uno degli uomini di fiducia del Lauretum dell'indimenticabile Piero Di Pietro, tecnico loretese scomparso quasi cinque anni fa nella tragedia di Rigopiano, oggi invece Pavone è un ottimo allenatore e ha plasmato un gruppo giovane ma ambizioso per la categoria. Che adesso vuole spingere sull'acceleratore per ridare alla Loreto calcistica un posto nei massimi tornei regionali. La prima tappa si chiama Promozione, e sembra alla portata di Rasetta e soci, oggi in cima alla classifica.

Il titolo di campione d’inverno è frutto di 7 vittorie e 6 pareggi (miglior attacco del Girone C con 30 reti segnate), totale di 27 punti, due di vantaggio sulle inseguitrici Virtus Pescara e Pennese. "Ora si ricaricano le batterie in vista di un girone di ritorno tutto da vivere, con l’entusiasmo tornato alle stelle in paese dopo tanti anni bui vissuti dal calcio biancazzurro", scrive su Facebook la società biancazzurra.

In Abruzzo, risultati simili si contano sulle dita di una mano: il Montorio, Promozione girone A, non ha mai perso dopo 13 partite. Idem per Santegidiese e Fontanelle, teramane che però hanno giocato rispettivamente 12 e 11 partite finora. Il top in Eccellenza con la corazzata Avezzano ancora imbattuta dopo 19 partite.