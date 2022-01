La Lnd riapre fino al 10 febbraio il mercato del calcio dilettantistico e giovanile

Ora è tutto ufficiale: la Lnd da ieri ha riaperto il mercato dei campionati di calcio dilettantistici e giovanili fino al prossimo giovedì 10 febbraio 2022 (ore 19). E' possibile svincolare calciatori fino al 2 febbraio, mentre gli svincolati possono poi essere tesserati da altri club dal 3 fino al 10.

Si vociferava da giorni di questa possibilità, legata soprattutto al nuovo periodo di emergenza sanitaria vissuto dal calcio dilettantistico nell'ultimo mese, da Natale ad oggi, con un picco di contagi, lo stop ai campionati e l'obbligo vaccinale, che ha messo ai margini tanti calciatori che hanno scelto di non vaccinarsi e per questo non potranno proseguire la stagione.

E' stata quindi creata una finestra breve di mercato per permettere alle società di sistemare gli organici e ripartire al completo per il rush finale della stagione, dall'Eccellenza alla Promozione, ma anche dalle categorie inferiori, il calcio a cinque e i campionati giovanili.

Il comunicato ufficiale della Lega DIlettanti

"Il Consiglio Federale:

vista la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti volta ad ottenere la fissazione di un periodo supplementare di campagna trasferimenti per le società del settore dilettantistico che hanno dovuto sospendere l’attività, a causa dell’incremento dei contagi da Covid 19 nelle ultime settimane; − ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni addotte dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti ed al fine di consentire una migliore programmazione delle attività per le società e per i tesserati, di poter concedere una riapertura dei termini di tesseramento e di svincolo secondo le modalità di cui all’allegato A), limitatamente alle società dilettantistiche che svolgono attività di calcio ad undici maschile ad ogni livello, nonché a quelle di calcio a cinque, che svolgono attività soltanto a livello territoriale;

Delibera:

1) il C.U. n. 269/ A del 10 giugno 2021 è integrato dalle disposizioni contenute nell’allegato sub A), che trovano applicazione esclusivamente per le società dilettantistiche che svolgono attività di calcio ad undici maschile ad ogni livello, nonché per quelle di calcio a cinque, che svolgono attività soltanto a livello territoriale;

2) le disposizioni dell’allegato A) non sono applicabili quando alla operazione è interessata una società diversa da quelle del punto 1) ed, in caso di svolgimento di plurime attività da parte di una medesima società, i tesserati acquisiti nel periodo supplementare potranno essere schierati soltanto nelle attività per le quali trovano applicazione le disposizioni".

Allegati:

A) Il punto 2 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la previsione del seguente ulteriore periodo di campagna trasferimenti: c) da mercoledì 26 gennaio 2022 a giovedì 10 febbraio 2022(ore 19.00)

B) Il punto 5 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la seguente previsione: da mercoledì 26 gennaio 2022 a giovedì 10 febbraio 2022(ore 19.00) è consentita la risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo tra le società dilettantistiche interessate dalla applicazione del provvedimento ed, all’esito della risoluzione, è altresì consentito anche in deroga all’art. 103 bis delle N.O.I.F. l’ulteriore trasferimento del calciatore, sia a titolo temporaneo, sia a titolo definitivo, sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art. 95 comma 2 delle N.O.I.F.;

C) Il punto 6 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la estensione al 10 febbraio 2022(ore 19.00) del termine ivi previsto del 1° febbraio 2022;

D) Il punto 7 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la estensione al 10 febbraio 2022(ore 19.00) del termine ivi previsto del 1° febbraio 2022;

E) Il punto 8) lett. c) del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 relativo all’art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. è integrato con la estensione al 10 febbraio 2022(ore 19.00) del termine ivi previsto del 30 dicembre 2021;

F) Il punto 8) del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 relativo alle liste di svincolo suppletive di cui all’art. 107 delle N.O.I.F. è integrato con le seguenti previsioni:

F1) dal 26 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022(ore 19.00) è consentito il deposito telematico delle liste di svincolo da parte delle società interessate dalla applicazione del provvedimento limitatamente ai tesserati con accordi economici ex art. 94 ter e previa sottoscrizione del modulo di svincolo da parte del tesserato;

F2) il tesseramento dei calciatori svincolati nel periodo di cui alla lett. F1) deve avvenire dal 3 febbraio 2022.