Infermeria Pescara: Balzano in attesa di esami strumentali, miglioramento per Capone

Infermeria Pescara: Balzano è ancora in attesa di esami strumentali, mentre si registra un miglioramento per Capone. Quest'ultimo, che verrà valutato nei prossimi giorni, è pronto ad anticipare l’eventuale tempo di recupero.

Tutto sotto controllo per Scognamiglio, che nel post gara contro la Reggiana ha dovuto ricorrere all’intervento del dottor Abate per applicare 5 punti di sutura sul sopracciglio, rimasto ferito a seguito di uno scontro di gioco nell’azione che ha poi portato al goal biancazzurro.

Intanto ieri pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi: lavoro di fisioterapia e scarico per chi è sceso in campo nel match di Reggio Emilia, partita sul campo del Delfino Training Center per il resto del gruppo; differenziato per Antei, Elizalde, Capone, Bocchetti e Drudi; proseguono il percorso di recupero Del Favero e Asencio. Oggi è prevista una doppia seduta, sempre al Delfino Training Center.