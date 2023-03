Eccellenza, pareggio spettacolare nel derby pescarese

Termina in pareggio la sfida al Galileo Speziale fra Montesilvano e Renato Curi Angolana. E’ 2-2, ed al doppio vantaggio siglato da Cichella e Ciarcelluti, rispondono i padroni di casa con un doppio Petito. Ne esce fuori un match vibrante e divertente.

La partita

Pronti via ed al 3’ angolani in vantaggio: calcio di punizione dalla lunga distanza, botta potente di Stefano Cichella a sorprendere Mastrogirolamo. Approccio veemente, appena dieci minuti dopo i nerazzurrio vicini al bis: sgasa sulla destra Gobbo, cioccolatino morbido per Ciarcelluti che sotto porta spara troppo alto mancando lo 0-2 per pochissimo. La prima conclusione dei padroni di casa al 25’ con Sammaciccia, il suo destro dalla trequarti sorvola abbondantemente la traversa. Angolana spietata che trova subito il bis. Azione insistita sulla sinistra, Ciarcelluti è ispirato e dal vertice dell’area rientra sul destro, conclusione beffarda che rimbalza davanti al portiere e lo infila nuovamente.

La partita si conferma vivace e divertente ed al 35’ Colantonio si iscrive al registro dei protagonisti del match: Petito imbuca per Leonardo Maloku, il quale tenta di incrociare da due passi ma sbatte su un intervento strepitoso del portiere, abile a bloccare la sfera in due tempi. Capitan Ciarcelluti allora suona la carica, aggira un paio di avversari sulla sinistra, converge verso il centro e dai venticinque metri tenta l’eurogol. Palla fuori di un soffio. Nell’ultimo minuto della prima frazione, ecco l’episodio che riapre il match: il Montesilvano attacca, il pallone giunge sul secondo palo dove sbuca Maloku, bravo a spostare il pallone ed a cadere al contatto con Restaneo. Calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Petito, il quale rallenta la corsa e spiazza Colantonio. 1-2 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, grossa chance per i locali: sguscia via Piovani, servizio a rimorchio per Petito che dall’altezza del dischetto spedisce incredibilmente alto. A metà frazione il Montesilvano pareggia: bella giocata di Antignani sulla fascia, cross al centro per Petito che incoccia alla perfezione e spedisce il pallone all’incrocio dei pali. 2-2 al Galileo Speziale. L'Angolana prova a scuotersi con Gobbo, conclusione al volo di sinistro che dà soltanto l’illusione del gol. Nel finale subentra anche mister Miani alla ricerca del nuovo vantaggio, ma è Antignani a sfiorare il gol di testa, soltanto la traversa può dirgli di no. Non succede più nulla e dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. Un punto a testa fra Montesilvano e Renato Curi Angolana.

Montesilvano - RC Angolana 2-2: il tabellino

2000 Calcio Montesilvano: Mastrogirolamo; Maloku L., Cavallucci, Balducci, Barbarossa, Alessandroni (19’ st Antignani), Maloku B., Sammaciccia, Petito, Mammarella (12’ st Bassi), Piovani. A disposizione: Ubertini, D’Alessandro, Pento, Di Tommaso, Iezzi, Di Renzo, Daka. Allenatore: Antignani.

Renato Curi Angolana: Colantonio; Pastafiglia, Restaneo (12’ st D’Ercole), Cichella, Tommaselli, Fabrizi, Ucci, Lombardi (35’ st Marcucci), Ciarcelluti, Gobbo, Tidiane (35’ st Miani). A disposizione: Kucherenko Y., Reale, Angelozzi, D’Ercole, Pierfelice, Kucherenko D., Perna. Allenatore: Miani.

Marcatori: 3’ pt Cichella, 27’ pt Ciarcelluti, 45’ pt e 22’ st Petito.

Ammoniti: Cavallucci (M); Gobbo, Ucci (RCA).

Arbitro: Di Caro di Chieti.