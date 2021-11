Il Delfino Curi Pescara - Bacigalupo Vasto Marina 2-2: sintesi e tabellino

Pareggio pieno di gol ed emozioni all'antistadio tra il Delfino Curi Pescara e la Bacigalupo Vasto Marina: 2 a 2. La squadra di Bonati continua a macinare punti nel suo fortino: dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol, ha ripreso la partita per i capelli con un finale tutto cuore, gambe e qualità.

Pronti e via ed il Vasto Marina passa: al nono, gran lavoro di De Vizia che pesca sul filo del fuorigioco Fieroni, destro secco ed è 0-1. 7 giri di lancette più tardi, contatto Demurtas-Letto in area. Per Arnese è penalty. Sulla battuta ancora il bomber vastese Fieroni che spiazza Calore e fa doppietta.

I ragazzi della Curi crescono e, al 25', con una punizione di Di Stefano sfiorano il gol. Ancora il classe 2002 pescarese sugli scudi: semina il panico sulla sinistra, la mette dentro con Traino che per poco causa un autogol. Dieci minuti più tardi, dialogo Rosini-Gobbo, tiro di quest'ultimo con il pallone che sibila vicino al palo. Nel finale di tempo, tentativo anche di Tamborriello, nulla di pericoloso.

Nella ripresa, però, i pescaresi raccolgono i frutti di quanto seminato dopo il doppio svantaggio.

Prima Rosini di testa non trova lo specchio. Poi arriva il gol dell'1 a 2 che ridà fiducia e fiato alla formazione di casa. Al 27' Marzucco raccoglie un pallone in area, controlla e con il mancino fa 1-2. Il gol del pareggio è nell'aria: una punizione di Di Stefano attraversa tutta l'area, Di Giovacchino è sul secondo palo e non deve fare altro che insaccare per il 2-2. Il Delfino Curi potrebbe vincerla nel finale ma al 33' Di Stefano dal vertice destro dell'area la piazza di pochissimo a lato. Pari e spettacolo tre due squadre che hanno sostanzialmente meritato il punto.

Il tabellino

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Paolilli (15'st Sabatini), Demurtas (12'st Di Giovacchino), Gobbo, Giannini (20'st Palmaricciotti), Cozzi, Polletta (24'pt Tamborriello), Falco, Rosini (48'st Starnieri), Marzucco, Di Stefano. A disp.: Santoro, Della Marra, Palmisano, Paolucci. Allenatore Bonati.

Bacigalupo Vasto Marina: Grbic, Ciafaroni, Traino, Avantaggiato, D'Adamo (33'st Santone F.), Benedetti, De Vizia, Triglione, Fieroni, Letto, Vatavu (44'st Larivera). A disp.: Iammarino, Fitti, Vespasiano, Roman, Pizzi, Santone D., Squadrone. Allenatore Antonino.

Reti: 9' pt e 17' pt Fieroni, 27' st Marzucco, 31' st Di Giovacchino.

Arbitro: Arnese di Teramo (Carnevale-Alonzi, Avezzano).

Note: ammoniti: Di Giovacchino, Polletta, Triglione; recupero 1' pt, 6' st.