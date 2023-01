Il pescarese Daniele Ortolano nuovo vice presidente Figc

Daniele Ortolano è il nuovo vice presidente della Figc. L’ex presidente del Comitato regionale della LND Abruzzo, da qualche anno consigliere nazionale della Figc in quota Lega Dilettanti, ora è il numero due di Gabriele Gravina, il presidente della Federcalcio. Il consigliere Ortolano ha ottenuto 16 voti a favore su 17 votanti (una scheda bianca) dal consiglio federale che si è tenuto ieri a Roma. Nel primo pomeriggio la fumata bianca. Ortolano prende il posto di Francesco Ghirelli, ex presidente della Lega Pro. Una notizia che era nell’aria da alcuni giorni. Ortolano, in quanto consigliere più anziano, era stato indicato giorni fa con una lettera dal numero uno della LND, Abete, proprio a Gravina. I Dilettanti rivendicavano la poltrona della vice presidenza che la LND ha sempre avuto storicamente e che oggi mancava. Gravina ha accolto positivamente la candidatura di Ortolano e di un esponente della Lega Dilettanti, anche perché la sua strategia in questo mandato è quella di ampliare il coinvolgimento di tutte le componenti e lavorare di squadra con l’appoggio del consiglio e dell’intero pianeta Figc.

Il coronamento di un percorso lungo quasi mezzo secolo. L’avventura nel mondo del calcio di Daniele Ortolano è iniziata infatti nel lontano 1975, come presidente della Marconi, la società di Pescara sud diventata nel 1977 Renato Curi, dopo la scomparsa del calciatore pescarese del Perugia, cresciuto proprio nella Marconi. Alla guida della vecchia Curi, Ortolano ha scritto pagine di storia: una scuola di calcio e di vita che ha portato allenatori (Cetteo Di Mascio su tutti) e ragazzi pescaresi e dell’hinterland a vincere scudetti e campionati, lanciando moltissimi talenti nei professionisti tra gli anni ’80 e i ’90, compresi i due campioni del mondo Fabio Grosso e Massimo Oddo. Terminata la lunga vita da presidente di club, Ortolano ha iniziato quella istituzionale da numero del Comitato regionale. “Questa elezione è il massimo a cui avrei potuto ambire – racconta emozionato, qualche ora dopo la votazione, dalla Capitale – . Sono sempre stato un uomo delle istituzioni, sia da presidente di società, che rappresentante federale e della Lnd. E’ una grandissima soddisfazione, ma anche una preoccupazione: quella di essere accanto a Gabriele Gravina in una fase di grande rinnovamento del calcio italiano, in termini valoriali e organizzativi, in un momento davvero storico. Spero di essere all’altezza del compito che mi attende in veste di vice presidente”.

Entusiasta il presidente regionale LND Ezio Memmo

Entusiasta il presidente del Comitato regionale della LND Abruzzo, Ezio Memmo: “Siamo arrivati alla fine di un percorso iniziato una decina di giorni fa – racconta Memmo – . E’ un riconoscimento importante per l’uomo e per i suoi valori di eticità e attaccamento a questo mondo, oltre che all’istituzione Figc. Il riconoscimento c’era già stato dentro la LND: tutti i presidenti dei Comitati lo hanno scelto. Dovevamo riportare al centro il ruolo della Lega Dilettanti, che negli anni ha sempre espresso un vice presidente. Siamo una realtà che esprime un milione di tesserati e il calcio di base, è normale che nella Federazione ci sia un dirigente che ci possa rappresentare al meglio. Quasi sempre, in precedenza, era stato il presidente LND a ricoprire l’incarico. Abete in questa fase ha ritenuto opportuno indicare, anche per allargare il coinvolgimento della nostra espressione, la persona migliore possibile. Il curriculum e la storia personale hanno portato tutti a convergere su Daniele Ortolano. Sono contentissimo. E’ un premio alla competenza e alla professionalità, ma anche all’attaccamento al nostro mondo, lo ribadisco. Per me è stato padre e maestro, sono davvero felice. L’Abruzzo, tra l’altro, rappresenta un valore importante per la Figc e continua a mettere a disposizione uomini e dirigenti di livello”.