Coppa Italia, domani la semifinale di andata RC Angolana - L'Aquila

Domani pomeriggio alle 14:30 torna in campo la RC Angolana. Si recupera la semifinale d'andata di Coppa Italia rinviata causa Covid. I nerazzurri affrontano al Petruzzi L'Aquila. Il ritorno previsto domenica prossima nel capoluogo. Lo stesso giorno si giocherà anche il ritorno di Torrese - Sambuceto, partendo dallo 0 a 0 maturato nei 90' giocati in casa della squadra chietina.

Mister Rachini cerca il pass per la finalissima (si giocherà il 2 febbraio prossimo), un risultato di assoluto prestigio per la società, che ha sempre fatto molto bene nella competizione e che sta cercando di risollevarsi in campionato dopo un girone d'andata difficile. Oggi Buffetti e compagni sono un punto sopra la zona play-out (24).

Il campionato di Eccellenza riparturà il 30 gennaio: l'Angolana giocherà in casa contro l'Alba Adriatica, gara valida per la 3a giornata di ritorno. Lo scorso 22 dicembre, ultima partita disputata nel torneo, i nerazzurri avevano perso di misura sul campo del Sambuceto.

La RC Angolana scenderà in campo con il lutto al braccio e prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex calciatore e allenatore nerazzurro Gino Tagliolini.